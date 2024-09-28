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В Совфеде оценили готовность Зеленского к переговорам с Россией

Джабаров: Зеленский вряд ли готов к переговорам с Россией

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский вряд ли готов на переговоры по урегулированию конфликта с Россией. Об этом в беседе с изданием «Лента.ру» заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Готов ли он сам к переговорам? Я не уверен. Потому что он понимает, что прекращение огня и начало мирных переговоров для него означают политическую смерть», — подчеркнул он.

Единственным способом продолжить свою «политическую жизнь» для Зеленского является продолжение боевых действий с РФ.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Зеленский «не слышит и слушать не хочет» о важности урегулирования конфликта на Украине.

Президент указал не необходимость «договориться» с целью прекращения конфликта.

Ранее Трамп заявил о готовности «много работать» для урегулирования на Украине.

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