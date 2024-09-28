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Reuters: верховный лидер Ирана укрылся в безопасном месте

Reuters: Хаменеи укрылся в безопасном месте после ликвидации лидера «Хезболлы»

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Supreme Leader/WANA/Reuters

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи переведен в «безопасное место» на территории страны после ликвидации генсека ливанской шиитской организации «Хезболла» Хасана Насраллы. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

По их словам, в месте, где находится Хаменеи, приняты повышенные меры безопасности. Сообщается также, что иранские власти постоянно поддерживают связь с «Хезболлой» и другими союзниками в регионе, чтобы определить следующие шаги.

Вечером 27 сентября Армия обороны Израиля ударила по генеральному штабу «Хезболлы» в Бейруте. Хаменеи созвал Высший совет нацбезопасности после атаки Израиля.

31 июля 2024 года израильская ракета попала в дом в Тегеране, в котором находился глава ХАМАС Исмаил Хания. Удар спровоцировал широкие опасения о возможном вооруженном конфликте Ирана и Израиля.

Ранее в Турции прокомментировали сообщения о ликвидации главы «Хезболлы».

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