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В Турции прокомментировали сообщения о ликвидации главы «Хезболлы»

Вице-президент Турции Йылмаз: ликвидация главы «Хезболлы» обернется обострением

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Hassan Ammar/AP

Ликвидация главы ливанского движения «Хезболла» Хасана Насраллы обернется дальнейшей напряженностью на Ближнем Востоке, чего и хочет Израиль. Так на сведения о ликвидации Насраллы отреагировал вице-президент Турции Джевдет Йылмаз в беседе с CNN Türk.

«Это безусловно приведет к росту геополитической напряженности. В принципе этого и добивается Израиль», — подчеркнул он.

28 сентября начальник генерального штаба генерал-лейтенант Герци Халеви сделал заявление после ликвидации Насраллы.

Герци Халеви заявил, что кто бы ни угрожал Израилю, ее военные будут знать, как добраться до этих людей: на северных границах и на южных, даже в более отдаленных местах.

Глава Генштаба подчеркнул, что военные приведены в максимальную боевую готовность во всех направлениях.

Ранее Байден прокомментировал удар Израиля по лидеру «Хезболлы».

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