Дочь лидера «Хезболлы» погибла в результате авиаудара Израиля по столице Ливана

Дочь генерального секретаря ливанского шиитского движения «Хезболла» шейха Хасана Насраллы Зайнаб погибла в результате авиаудара Израиля по югу Бейрута. Об этом сообщает 12-й канал израильского ТВ.

Отмечается, что женщина открыто демонстрировала свою приверженность «Хезболле» и его целям. В интервью 2022 года она заявляла, что «когда ее брат стал мучеником», ее родители даже не заплакали.

Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась после того, как 17 и 18 сентября в разных районах Ливана одновременно взорвались пейджеры и рации, которыми, как утверждают СМИ, пользовались в основном члены «Хезболлы». Власти Ливана обвинили в произошедшем Израиль. Затем, с 19 сентября, израильская армия начала наносить авиаудары по ливанской территории.

23 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале «упреждающей наступательной операции» против военной инфраструктуры «Хезболлы» в Ливане. Операция получила название «Стрелы севера».

Ранее сообщалось, что жители Бейрута ночуют на пляже в спальниках и палатках из-за ударов Израиля.