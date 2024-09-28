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Глава МИД Китая заявил, что в войнах нет победителей

Глава МИД КНР Ван И: конфликт России и Украины не должен выйти из-под контроля

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Конфликт России и Украины не должен выйти из-под контроля, и оба государства должны исходить из интересов собственных народов, обоюдно уважая суверенитет, независимость и территориальную целостность друг друга. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И на встрече «Друзей мира».

Дипломат подчеркнул, что Китай твердо стоит на стороне мира и придерживается той позиции, что в войнах нет победителей, конфликты не имеют будущего. По словам Ван И, необходимо принимать меры для охлаждения ситуации, предотвращать распространение конфликта на поле боя и избегать эскалации войны.

Глава МИД КНР напомнил, что Россия и Украина являются соседями, они не могут отделиться друг от друга, поэтому единственным выбором для них остается жизнь в гармонии.

Дипломат выразил надежду на то, что мирный путь урегулирования украинского конфликта будет поддержан другими странами мира, что позволит своевременно созвать мирную конференцию с равноправным участием всех сторон и обсуждением всех вариантов решения проблемы.

Встреча «друзей мира» прошла в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Помимо делегации Китая, в ней приняли участие представители Бразилии, Индонезии, ЮАР, Мексики, Замбии и еще 17 государств глобального Юга.

Ранее сообщалось, что «Друзья мира» подготовят площадку для саммита России и Украины.

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