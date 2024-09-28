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В МИД РФ рассказали о последствиях для Европы в связи со взрывами на «Северных потоках»

Захарова: подрыв «Северных потоков» нанес колоссальный ущерб экономике Европы

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Подрыв российских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» нанес колоссальный ущерб экономике Европы, несмотря на это, Запад не заинтересован в эффективном расследовании теракта. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

По словам дипломата, Москва неоднократно направляла в страны Европы запросы о правовой помощи с требованием оказания содействия в российском расследовании произошедшего с «Северными потоками», однако все эти запросы были отклонены.

Захарова отметила, что такое поведение противоречит международно-правовым обязательствам данных государств.

Она также напомнила, что США и их союзники отказались поддержать представленный Россией в марте прошлого года проект резолюции Совета Безопасности ООН, которым предлагалось провести независимое международное расследование под эгидой организации. В октябре 2023 года США и другие страны Запада «торпедировали» российский проект заявления председателя СБ ООН по этой теме, добавила дипломат.

Взрывы на «Северных потоках» произошли на участке в Балтийском море около датского острова Борнхольм в ночь на 26 сентября 2022 года. Первый произошел юго-восточнее острова в 2:00, второй и третий — к северо-востоку от Борнхольма около 19:00 того же дня.

Ранее кабмин ФРГ сообщил об ордерах на арест по делу подрыва «Северных потоков».

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