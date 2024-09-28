Россия может обратиться в Международный суд ООН из-за взрывов на «Севпотоках»

Россия официально предъявила досудебные претензии из-за взрывов на «Северных потоках» ряду государств, на очереди стоят другие потенциально причастные к взрывам страны, в случае отрицательного результата РФ может обратиться в Международный суд ООН. Об этом в беседе с РИА Новости заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Если вопрос не будет решен на этой стадии (на стадии досудебных претензий. – Прим. ред.), тогда Российская Федерация намерена перевести дело в судебную плоскость и обратиться в Международный Суд ООН», — подчеркнула она.

Как отметила официальный представитель МИД РФ, Москва официально предъявила досудебные претензии Германии, Дании, Швеции и Швейцарии в связи со взрывами на «Северных потоках». Претензии выдвинуты на основании международных документов: Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом 1997 года и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма 1999 года.

До этого депутат бундестага Сара Вагенкнехт призвала потребовать от Украины возмещение ущерба в случае, если расследование подтвердит, что за диверсией на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» стоит Киев.

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция предположили, что это могла быть целенаправленная диверсия. Оператор «Северного потока» Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах масштабны и сроки ремонта оценить невозможно. Генеральная прокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.

26 сентября текущего года в службе внешней разведки (СВР) РФ заявили, что версия западных СМИ об украинском следе во взрывах газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» не выдерживает критики. В СВР считают, что США и Великобритания развернули дезинформационную кампанию, пытаясь скрыть истинные цели диверсии, а также ее организаторов.

Ранее в Германии предложили восстановить газопровод «Северный поток».