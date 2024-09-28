Украинские чиновники удивлены реакцией в США на визит Зеленского в Пенсильванию

Украинские чиновники были удивлены отрицательной реакцией республиканцев в США на посещение украинского лидера Владимира Зеленского завода по производству боеприпасов для ВСУ в Пенсильвании. Об этом пишет американская газета The Washington Post.

«Украинские чиновники в частном порядке выразили удивление по поводу реакции республиканцев на поездку в Скрантон, отметив, что Зеленский посетил Юту и встретился с губернатором-республиканцем Спенсером Коксом в июле», — говорится в сообщении издания.

Кроме того, как пишет газета, другие европейские дипломаты и чиновники заявили, что «были бы более осторожны, ввязываясь в этот спорный штат так близко к выборам».

До этого некоторые американские конгрессмены-республиканцы сочли стратегической ошибкой визит украинского лидера Владимира Зеленского в Пенсильванию на завод по производству снарядов, поскольку это воспринимается в США как вмешательство в выборы.

Ранее экс-советник Кучмы оценил итоги визита Зеленского в США.