Россия собирается принять участие в СМИД ОБСЕ

Россия собирается принять участие в Совете министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на Мальте. Об этом сообщил ТАСС замглавы МИД РФ Александр Грушко.

«Исходим из того, что мальтийское председательство, как и было обещано, выполнит все свои обязательства, в том числе по созданию равных, недискриминационных условий для работы всех делегаций», — заявил дипломат.

В июле 2024 года Госдума утвердила приостановку участия России в ПА ОБСЕ.

Работа над заявлением о приостановке участия РФ в ПА ОБСЕ началась после того, как 14 июня Румыния отказала в визах российской делегации на сессию в Бухаресте.

Решение о приостановке работы российского парламента в ПА ОБСЕ депутаты и сенаторы связали с дискриминацией дипломатов РФ, двойными стандартами и неготовности вести предметную дискуссию. Помимо этого, РФ перестанет платить взносы в бюджет ОБСЕ.

Ранее Лавров назвал Борреля и Блинкена трусами за «побег» с СМИД ОБСЕ.