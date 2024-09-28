Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россия собирается принять участие в СМИД ОБСЕ

Замглавы МИД РФ Грушко: Россия примет участие в СМИД ОБСЕ на Мальте

close
Depositphotos

Россия собирается принять участие в Совете министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на Мальте. Об этом сообщил ТАСС замглавы МИД РФ Александр Грушко.

«Исходим из того, что мальтийское председательство, как и было обещано, выполнит все свои обязательства, в том числе по созданию равных, недискриминационных условий для работы всех делегаций», — заявил дипломат.

В июле 2024 года Госдума утвердила приостановку участия России в ПА ОБСЕ.

Работа над заявлением о приостановке участия РФ в ПА ОБСЕ началась после того, как 14 июня Румыния отказала в визах российской делегации на сессию в Бухаресте.

Решение о приостановке работы российского парламента в ПА ОБСЕ депутаты и сенаторы связали с дискриминацией дипломатов РФ, двойными стандартами и неготовности вести предметную дискуссию. Помимо этого, РФ перестанет платить взносы в бюджет ОБСЕ.

Ранее Лавров назвал Борреля и Блинкена трусами за «побег» с СМИД ОБСЕ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами