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МИД Китая заявил, что украинский кризис не должен выходить из-под контроля

Ван И: Украинский конфликт не может дальше выходить из-под контроля

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Bai Xuefei/Global Look Press

Конфликт на Украине не может продолжать выходить из-под контроля. Об этом заявил глава МИД Китая Ван И, его слова приводятся на сайте китайского внешнеполитического ведомства.

«Украинский кризис не может дальше выходить из-под контроля по спирали эскалации», — подчеркнул министр (цитата по ТАСС).
Он добавил, что мировое сообщество не может дальше продолжать скатываться к конфронтации.

Ван И напомнил, что страны глобального Юга, в числе которых Китай и Бразилия, создали платформу «Друзья мира» в целях решения украинского конфликта.

До этого глава МИД Китая, заявив о создании этой платформы, отметил, что создаваемая структура не будет закрытой, а будущие участники упомянутой платформы будут придерживаться принципов инклюзивного диалога.

25 сентября глава китайского внешнеполитического ведомства встретился на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем. В ходе диалога Ван И подчеркнул, что Пекин придерживается объективной и справедливой позиции относительно конфликта. При этом, по словам министра, Китай стремится охладить ситуацию.

Ранее стало известно, что Венгрия присоединится к платформе «Друзья мира».

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