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МИД Белоруссии заявил, что Запад вмешивается во внутренние дела страны

МИД Белоруссии: Запад вмешивается во внутренние дела страны перед выборами

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president.gov.by

Белоруссия фиксирует вмешательство во внутренние дела со стороны Запада перед выборами 2025 года. Об этом в беседе с РИА Новости заявил глава белорусского МИД Максим Рыженков.

«Оно (вмешательство Запада — прим. ред.) не просто фиксируется, оно продолжается», — подчеркнул он.

По словам Рыженкова, вмешательство западных стран во внутренние дела государства началось еще тогда, когда президентом в первый раз был избран Александр Лукашенко.

Министр добавил, что соответствующие попытки продолжаются и до сих пор, в преддверии выборов в Белоруссии, которые пройдут в 2025 году. Рыженков обратил внимание на то, что принцип недопустимости вмешательства стран в дела других государств «прямо прописан в основополагающих документах ООН», однако Запад игнорирует его.

До этого Лукашенко заявлял, что как только Североатлантический альянс (НАТО) нападет на Белоруссию, будет применено ядерное оружие.
Белорусский лидер предупредил, что нападение на его страну будет означать третью мировую войну. Он напомнил, что президент России Владимир Путин подтвердил это, внося поправки в ядерную доктрину.

Ранее Лукашенко поделился мыслями, кто мог бы стать президентом Белоруссии.

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