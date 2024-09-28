Лавров рассказал, как США могут повлиять на конфликт на Ближнем Востоке

США могут повлиять на конфликт на Ближнем Востоке, потребовав его остановку в секторе Газа, а также на границе Израиля и Ливана. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН.

«Хотел бы отдельно обратиться к представителям США: выбор за вами. Дальше блокировать работу Совета Безопасности, либо встать на сторону мира, на сторону международного сообщества и потребовать прекращения войны», — сказал глава внешнеполитического ведомства.

Лавров отметил, что конфликт в регионе может быть прекращен быстро и эффективно, если США остановят поддержку Израиля.

В последнее время обстановка на Ближнем Востоке накалилась. Утром 23 сентября авиация Армии обороны Израиля начала наносить массовые удары по ливанским поселениям. Сообщалось, что атакам подверглись множество деревень и ряд городов Ливана.

В ответ на удары бойцы шиитского движения «Хезболла» выпустили десятки ракет по северным частям Израиля. Ливанское правительство уже призвало ООН вмешаться и остановить агрессию со стороны Израиля.

Ранее в США заявили о достижении Израилем военных целей в Газе.