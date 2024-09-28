В Белоруссии анонсировали подписание договора о гарантиях безопасности с РФ

Россия и Белоруссия планируют подписать договор о гарантиях безопасности, который будет включать положение о ядерном оружии. Об этом сообщил телеканалу RTVI белорусский министр иностранных дел республики Максим Рыженков.

«К настоящему времени проект договора практически согласован. Мы провели ряд консультаций с Министерством иностранных дел Российской Федерации, естественно, учитывая мнение всех заинтересованных военных ведомств, а также ведомств, отвечающих за вопросы безопасности», — сказал глава ведомства.

Рыженков уточнил, что процедуру планируют провести к 25-летию образования Союзного государства, которое будет отмечаться в декабре.

25 сентября президент России Владимир Путин предложил изменить условия применения РФ ядерного оружия. В том числе предлагается рассматривать как совместное нападение агрессию против РФ со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерной страны. Кроме этого, Москва оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на агрессию против Белоруссии. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Лукашенко заявил о готовности применить ядерное оружие при нападении.