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Блинкен оценил встречу с главой МИД Китая

Блинкен заявил, что встреча с Ван И была откровенной и существенной

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Elizabeth Frantz/Reuters

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что его встреча с главой министерства иностранных дел Китая Ван И была откровенной и существенной. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я подчеркнул нашу серьезную обеспокоенность поддержкой Китаем российского ВПК», — сказал Блинкен.

9 сентября газета Politico опубликовала заявление первого заместителя госсекретаря США Курта Кэмпбелла, который пригрозил санкционными мерами китайским компаниям из-за якобы поддержки российского оборонно-промышленного комплекса. В МИД РФ отметили, что не собираются отчитываться перед американскими властями за сотрудничество с Китаем.

16 сентября посольство КНР в Лондоне заявило, что сообщения о якобы поддержке Китаем российской военной промышленности являются ложными, и Пекин выступает против того, чтобы США и Великобритания распространяли подобную информацию. В диппредставительстве подчеркнули, что Пекин всегда придерживалась объективной позиции по украинскому конфликту и активно продвигала идею политического урегулирования.

Ранее США обвинили в попытке навязать войну России и Китаю.

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