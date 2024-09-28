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Лавров обсудил с главой МИД Бразилии урегулирование на Украине

Лавров и глава МИД Бразилии Виэйра обсудили график двусторонних контактов

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Eduardo Munoz/Reuters

Глава МИД России Сергей Лавров встретился с бразильским коллегой Мауро Виэйрой на полях 79-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщает российское внешнеполитическое ведомство в Telegram-канале.

По данным министерства, дипломаты обсудили актуальные вопросы партнерства двух стран и график двусторонних контактов на разных уровнях.

«Министры обменялись мнениями по текущей международной ситуации, включая подходы к украинскому урегулированию», — отмечается в публикации.

Также дипломаты обсуждали взаимодействие в ООН, БРИКС и G20.

27 сентября советник президента Бразилии Селсу Аморим заявил о готовности группы «Друзья мира» организовать саммит с Россией и Украиной для урегулирования конфликта между странами. Целью платформы станет урегулирование украинского кризиса, а ее участниками будут Китай, Бразилия и другие страны глобального Юга.

Ранее Лавров призвал не втягивать ООН в «псевдомирные инициативы» по Украине.

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