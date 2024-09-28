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Лавров рассказал о спирали насилия в конфликте на Ближнем Востоке

Лавров: спираль насилия вышла за пределы палестино-израильского конфликта

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

На текущий момент спираль насилия вышла далеко за пределы конфликта на Ближнем Востоке, что приводит к дестабилизации ситуации в других регионах. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Беспрецедентный уровень конфронтации на оккупированной палестинской территории и в ливано-израильском приграничье. Этот конфликт отзывается также и в других частях региона, в том числе на Красном море и в Аденском заливе», — сказал министр.

Лавров уточнил, что в настоящий момент нестабильная обстановка наблюдается в Средиземном море, в Персидском заливе, а также на Севере Африки. По словам главы внешнеполитического ведомства, причиной подобному стал нерешенный палестинский вопрос.

Также министр иностранных дел России отметил, что ближневосточный регион оказался на грани большой войны. Лавров подчеркнул, что «кое-кто очень хочет» подобного развития событий.

26 сентября замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что эскалация конфликта в секторе Газа стала причиной нынешней полномасштабной конфронтации Израиля с «Хезболлой» в Ливане. По словам российского дипломата, происходящие события свидетельствуют, что сейчас сбываются самые худшие прогнозы.

Ранее в МИД Ирана оценили ситуацию на Ближнем Востоке.

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