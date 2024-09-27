Le Figaro: встреча Зеленского с Трампом вызвала споры на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский и кандидат на пост президента США от республиканцев Дональд Трамп 27 сентября провели «чрезвычайно деликатную встречу», пишет Le Figaro.

Как отмечает газета, встреча политиков вызвала полемику на Украине из-за того, что Трамп критиковал американские власти за помощь Киеву. Кандидат на пост президента США заверил, что после обмена мнениями с Зеленским он «разрешит» конфликт. Перед встречей он также отмечал, что у него хорошие отношения с президентами и Украины, и России, и выразил уверенность в том, что разговор с Зеленским будет «конструктивным».

Лидер Украины и кандидат в президенты США провели встречу в «башне Трампа» в Нью-Йорке 27 сентября. Зеленский прибыл туда под усиленной охраной. Встреча Трампа и президента Украины продлилась около часа. Бывший американский президент согласился на переговоры с Зеленским после того, как получил от него письмо с соответствующей просьбой. Для этой встречи президент Украины остался в Нью-Йорке, где ранее выступил на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В США он также проводил переговоры с президентом США Джо Байденом и вице-президентом, кандидатом на пост главы государства от Демократической партии Камалой Харрис. Стороны обсуждали военную помощь Киеву и поддержку энергосистемы Украины.

При этом 26 сентября на предвыборном мероприятии в Северной Каролине Трамп заявил, что после почти трех лет военных действий «Украины больше нет». Он подчеркнул, что Киеву следовало пойти на уступки Москве за несколько месяцев до февраля 2022 года, и добавил, что «любая сделка была бы лучше, чем то, что сейчас». Также кандидат в президенты США отметил, что на восстановление украинских городов «уйдут сотни лет», а «денег на восстановление страны не хватит, даже если весь мир объединится».

Ранее стало известно, что Трамп рассказал Зеленскому о Путине.