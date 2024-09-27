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В США заявили, что не знали о готовящемся ударе Израиля по штаб-квартире «Хезболлы»

Пентагон: США не располагают деталями новой атаки Израиля по Бейруту

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Hussein Malla/AP

США не располагают деталями новой атаки Израиля по Бейруту и не знали о готовящемся ударе по штаб-квартире «Хезболлы». Об этом заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх, передает РИА Новости.

«Мы не получали заблаговременного уведомления (от Израиля) о намерении провести данную операцию», — отметила она.

Сингх подчеркнула, что министр обороны США Ллойд Остин говорил по телефону с израильским коллегой в тот момент, когда операция «была уже в разгаре».

Заместитель официального представителя Пентагона добавила, что наступательная операция израильских ВС в Израиле «не станет правильным шагом».

В пятницу, 27 сентября, стало известно, что генсекретарь шиитского движения «Хезболла» Хасан Насралла не пострадал в результате массированного удара Израиля по Ливану. Об этом пишет агентство Tasnim. До этого пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари рассказал, что военнослужащие страны нанесли целенаправленный авиационный удар по главному штабу «Хезболлы» в столице Ливана.

Ранее в Израиле заявили, что ведут переговоры о прекращении огня в Ливане.

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