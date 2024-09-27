Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, что Трамп рассказал Зеленскому о Путине

Трамп на встрече с Зеленским заявил о своих хороших отношениях с Путиным

close
Reuters/РИА «Новости»

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским о своих хороших отношениях с президентом РФ Владимиром Путиным. Беседу транслировала CNBC.

«У меня очень хорошие отношения, как вы знаете, с президентом Путиным», — сказал республиканец.

Трамп пообещал в случае победы «очень быстро» все уладить.

Зеленский предрек, что боевые действия на Украине не завершатся до американских выборов. Он обратил внимание, что потом придется принимать решение. Зеленский выразил надежду, что сила США «будет очень велика». Этим президент Украины объяснил решение «встретиться с обоими кандидатами». По словам украинского лидера, для Киева очень важно «поделиться всеми шагами».

23 сентября Зеленский прилетел в Нью-Йорк, где проходит 79-я сессия Генеральная Ассамблея ООН. У Зеленского запланирован ряд встреч с зарубежными коллегами.

Ранее Зеленский отказался ехать в имение Трампа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами