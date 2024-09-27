Стало известно, что Трамп рассказал Зеленскому о Путине

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским о своих хороших отношениях с президентом РФ Владимиром Путиным. Беседу транслировала CNBC.

«У меня очень хорошие отношения, как вы знаете, с президентом Путиным», — сказал республиканец.

Трамп пообещал в случае победы «очень быстро» все уладить.

Зеленский предрек, что боевые действия на Украине не завершатся до американских выборов. Он обратил внимание, что потом придется принимать решение. Зеленский выразил надежду, что сила США «будет очень велика». Этим президент Украины объяснил решение «встретиться с обоими кандидатами». По словам украинского лидера, для Киева очень важно «поделиться всеми шагами».

23 сентября Зеленский прилетел в Нью-Йорк, где проходит 79-я сессия Генеральная Ассамблея ООН. У Зеленского запланирован ряд встреч с зарубежными коллегами.

Ранее Зеленский отказался ехать в имение Трампа.