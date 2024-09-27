Мексика выступила против передачи вооружения Украине

Мексика обеспокоена гонкой вооружений и выступает против выделения миллионов долларов на снаряды и боевую технику для Украины. Об этом заявила глава мексиканского МИД Алисия Барсена на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает ТАСС.

Дипломат подчеркнула, что в Мексике не согласны с нарастающей гонкой вооружений, с тем, что «нет мирного решения» конфликта, и война снова «преобладает над миром».

«На поставки вооружений [на Украину] выделены миллионы долларов, и мы все находимся в опасности», — отметила глава МИД Мексики.

18 сентября стало известно, что избранный президент Мексики Клаудия Шейнбаум отказалась совершить визит на Украину. Президента России Владимира Путина официально пригласили на инаугурацию нового главы Мексики. Российские эксперты отметили, что решение пригласить Путина на инаугурацию Шейнбаум свидетельствует о продолжении Мексикой политики нейтралитета, в том числе и в отношении конфликта на Украине.

Ранее Китай и Бразилия захотели возродить план по урегулированию конфликта на Украине.