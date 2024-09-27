Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мексика выступила против передачи вооружения Украине

Алисия Барсена: Мексика против выделения миллионов на поставки оружия ВСУ

close
Denis Balibouse/Reuters

Мексика обеспокоена гонкой вооружений и выступает против выделения миллионов долларов на снаряды и боевую технику для Украины. Об этом заявила глава мексиканского МИД Алисия Барсена на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает ТАСС.

Дипломат подчеркнула, что в Мексике не согласны с нарастающей гонкой вооружений, с тем, что «нет мирного решения» конфликта, и война снова «преобладает над миром».

«На поставки вооружений [на Украину] выделены миллионы долларов, и мы все находимся в опасности», — отметила глава МИД Мексики.

18 сентября стало известно, что избранный президент Мексики Клаудия Шейнбаум отказалась совершить визит на Украину. Президента России Владимира Путина официально пригласили на инаугурацию нового главы Мексики. Российские эксперты отметили, что решение пригласить Путина на инаугурацию Шейнбаум свидетельствует о продолжении Мексикой политики нейтралитета, в том числе и в отношении конфликта на Украине.

Ранее Китай и Бразилия захотели возродить план по урегулированию конфликта на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами