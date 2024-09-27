Арабские делегации покинули зал ГА ООН в начале речи Нетаньяху

Арабские делегации в знак протеста покинули зал заседания Генеральной ассамблеи ООН в начале речи премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщает ТАСС.

Десятки дипломатов арабских стран встали и начали покидать зал, когда председатель пригласил выступить Нетаньяху на трибуну. Израильский премьер выступает в полупустом зале, так как ряд делегаций просто не пришли на заседание.

Советник офиса израильского премьера Дмитрий Гендельман заявлял о том, что график визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на сессию Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке изменится из-за эскалации конфликта с движением «Хезболла».

Накануне Нетаньяху отдал приказ израильской армии действовать в полную силу против ливанского движения «Хезболла». До этого президент Ирана Масуд Пезешкиан, выступая на неделе высокого уровня 79-й сессии Генассамблеи ООН, заявил, что мировое сообщество должно отреагировать на действия Израиля в Ливане.

Ранее МО Израиля обвинило ООН в бездействии.