Губернатор Калифорнии извинился перед афроамериканцами

Губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом подписал документ с официальными извинениями перед афроамериканцами за вред. Документ опубликован на сайте губернатора.

«Калифорния принимает ответственность за ту роль, которую она сыграла в распространении... и разрешении института рабства», — говорится в документе.

По словам губернатора, Калифорния сейчас делает еще один важный шаг вперед в признании серьезной несправедливости прошлого.

Незадолго до этого президент США Джо Байден оговорился и сказал, что гордится быть «темнокожей женщиной».

Отмечается, что подобную оговорку он сделал в ходе выступления на радио. Байден вспоминал относительно недавний период своей политической карьеры — работу вице-президентом Соединенных Штатов во время каденции Барака Обамы.

До этого сообщалось, что по результатам посещения Соединенных Штатов специальный докладчик ООН по современным формам расизма Ашвини К. П. заявила о продолжающемся систематическом расизме и расовой дискриминации.

Ранее в США назвали расизм причиной крушения моста в Балтиморе.