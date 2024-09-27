Дуда заявил о желании многих возобновить связи с Россией

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что многие хотят завершения конфликта на Украине ради возобновления экономических связей с Россией. Его слова приводит телеканал Polstat.

«Многие сегодня ждут окончания этой войны, чтобы они могли вернуться к бизнесу с Россией», — указал Дуда.

Однако, по его словам, позиция Польши заключается в том, что Россия должна проиграть военный конфликт. По мнению Дуды, если этого не случится, то Москва обязательно нападет на другие страны.

До этого министр иностранных дел Польши призвал Запад не бояться «красных линий» России, выразив недоумение, почему союзники Украины медлят со снятием ограничений по ударам вглубь РФ. По его словам, с точки зрения международного права военные цели на российской территории являются законными целями для Украины. Он усомнился, что эскалация может дойти до прямого конфликта России и НАТО.

Ранее президент Польши пригрозил Путину «проклятием».