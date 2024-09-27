Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности России

Президент Российской Федерации Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

Российский лидер предложил членам Совбеза РФ обсудить один из аспектов развития авиационного комплекса РФ.

Оперативное совещание Совбеза России традиционно проходит по пятницам.

25 сентября Владимир Путин предложил изменить ядерную доктрину на заседании Совбеза. Теперь предлагается рассматривать как совместное нападение агрессию против РФ со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерной страны. Кроме этого, Москва оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на агрессию против Белоруссии. В том числе в случае, если противник использует обычное оружие. Что еще изменится в ядерной доктрине РФ — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Песков анонсировал объемное выступление Путина.