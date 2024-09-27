Орбан заявил о движении мира к разделению на два блока

Мир движется к разделению на два экономических блока, однако Венгрия не должна присоединяться ни к одному из них, сохраняя экономическую нейтральность. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, его слова на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) передает госсекретарь по международным коммуникациям и связям в офисе Орбана Золтан Ковач.

«Мы не можем присоединиться ни к одному из блоков, наши интересы тесно связаны с обоими», — отметил Орбан.

Двумя блоками венгерский премьер назвал «восточные и западные экономики». По мнению Орбана, Будапешту необходимо «брать лучшее» от каждой из сторон.

По оценке политика, стратегия Венгрии на ближайшие десять лет должна состоять в том, чтобы придерживаться экономической нейтральности в мире, который быстро меняется.

До этого министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выразил мнение, что миру могут угрожать третья мировая война или раскол на блоки. Министр отметил, что в прошлом Венгрия сильно пострадала из-за раскола мира, и неудивительно, что сейчас страна не хочет возвращения эпохи разделения.

Ранее Орбан и вице-премьер Италии призвали срочно остановить конфликт на Украине.