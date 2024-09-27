Военный эксперт оценил, как далеко может зайти противостояние России и Запада

Глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич в беседе с Tsargrad.tv оценил, как далеко может зайти противостояние России и Запада после анонсированного Москвой изменения ядерной доктрины. По его словам, в США полагают, что сейчас стороны участвуют в игре на смелость.

«В понимании американцев Россия решила сыграть в «чикен-гейм». Это игра на смелость, мол, кто окажется цыпленком: когда машины разгоняются, едут навстречу друг к другу — кто первый свернет», — пояснил Клинцевич.

При этом, считает эксперт, шансы на прямое противостояние России и НАТО продолжают расти. Показательным моментом является и тот факт, что альянс обсуждает вопросы транспортировки раненных и доставки лекарств на фронт. Однако есть и хорошие новости: не все страны, состоящие в блоке, будут готовы вступить в открытый конфликт, добавил Клинцевич.

25 сентября президент России Владимир Путин предложил внести ряд изменений в определения условий применения Москвой ядерного оружия. Теперь предлагается рассматривать как совместное нападение агрессию против РФ со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерной страны.

Кроме этого, Москва оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на агрессию против Белоруссии. В том числе в случае, если противник использует обычное оружие. Что еще изменится в ядерной доктрине РФ — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Лукашенко заявил о готовности применить ядерное оружие при нападении на Белоруссию.