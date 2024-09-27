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«Будут оттягивать»: экс-депутат Рады о выборах президента Украины в 2025 году

Политик Царев: Зеленский будет оттягивать президентские выборы на Украине

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Jeff Overs/BBC/Reuters

Политик, экс-депутат Верховной рады Олег Царев в интервью Tsargrad.tv прокомментировал публикацию The Economist о том, что украинский лидер Владимир Зеленский обсуждает проведение президентских выборов в 2025 году.

По мнению Царева, вряд ли действующий президент Украины добровольно пойдет на выборы. Процесс будут максимально оттягивать, считает политик.

«Я думаю, что он будет затягивать выборы сколько сможет. А как известно, выборы он может затягивать и не проводить до тех пор, пока введено военное положение», — сказал Царев.

Он также обратил внимание, что британский журнал приводит рейтинг Зеленского, который якобы равен 45%. Однако, эта цифра сильно завышена, уверен экс-депутат Рады.

Как сообщает The Economist, украинский лидер рассматривает возможность проведения президентских выборов в следующем году для «укрепления своей власти». Издание ссылается на мнения представителей оппозиционных партий, которые также говорят о вероятности старта избирательной кампании.

До этого стало известно, что проект бюджета Украины на 2025 год пока не предусматривает расходов на проведение выборов.

Ранее NYT рассказала об исчезновении «звездной силы» Зеленского.

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