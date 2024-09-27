Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эксперт объяснил, какова роль Молдавии во внешней политике Запада

Политик Шорников: Молдавия может пойти по украинскому сценарию

close
Михай Карауш/РИА Новости

В случае, если Украина исчерпает свои боевые возможности, Запад может произвести замену на поле боя, выдвинув вперед Молдавию. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал заместитель министра иностранных дел Приднестровья с 2013 по 2016 год Игорь Шорников. По его словам, республика является идеальным вариантом, поскольку не состоит в НАТО.

«Но это слишком маленькая страна, слишком слабая. А вот Румыния, которая является ее покровителем, вполне могла бы подойти. По логике Лондона, пусть Бухарест берет на себя тяжесть продолжения войны с Россией, противостояние будет вестись за пределами румынской границы, в Приднестровье, возможно в Молдавии», — сказал Шорников.

При этом он выразил надежду на благоразумие румынских элит. Бухарест десятилетиями мечтает о воссоединении с Молдавией, однако у румын есть ценный опыт военного противостояния с Россией, напомнил политик.

В сентябре блок пророссийских партий «Победа» провел акцию против евроинтеграции Молдавии. В мероприятии участвовали около тысячи человек, а еще две тысячи не смогли доехать до места из-за сопротивления полиции.

16 мая парламент Молдавии назначил референдум о вступлении в Евросоюз на 20 октября. За соответствующее решение проголосовало 55 депутатов правящей партии «Действие и солидарность» (PAS), 20 представителей оппозиции воздержались, еще один парламентарий проголосовал против.

Ранее экс-глава Гагаузии призвала не превращать Молдавию в мишень.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами