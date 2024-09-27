Путин поздравил президента Бердымухамедова с Днем независимости Туркмении

Президент РФ Владимир Путин направил поздравления туркменскому коллеге Сердару Бердымухамедову по случаю национального праздника — Дня независимости Туркмении. Текст поздравления опубликовала официальная газета «Нейтральный Туркменистан».

Глава российского государства отметил, что Туркмения «успешно движется по пути экономического и социального развития», пользуясь заслуженным авторитетом в мире.

«Российско-туркменские отношения динамично развиваются в духе углубленного стратегического партнерства. Москва и Ашхабад ведут активный политический диалог, плодотворно сотрудничают в различных направлениях», — отметил Путин.

Российский президент отметил, что Россия и Туркмения будут совместными усилиями наращивать конструктивное взаимодействие на благо дружественных народов стран, а также в интересах упрочения безопасности и стабильности в Центральной Азии и Каспийском регионе.

До этого премьер-министр России Михаил Мишустин заявлял, что товарооборот между Россией и Туркменией увеличивается недостаточно быстрыми темпами.

Ранее в МИД России сообщили, что отмена виз между Россией и Туркменией не рассматривается.