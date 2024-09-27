Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин поздравил президента Бердымухамедова с Днем независимости Туркмении

Путин: РФ и Туркмения будут наращивать взаимодействие для упрочения безопасности

close
Александр Казаков/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин направил поздравления туркменскому коллеге Сердару Бердымухамедову по случаю национального праздника — Дня независимости Туркмении. Текст поздравления опубликовала официальная газета «Нейтральный Туркменистан».

Глава российского государства отметил, что Туркмения «успешно движется по пути экономического и социального развития», пользуясь заслуженным авторитетом в мире.

«Российско-туркменские отношения динамично развиваются в духе углубленного стратегического партнерства. Москва и Ашхабад ведут активный политический диалог, плодотворно сотрудничают в различных направлениях», — отметил Путин.

Российский президент отметил, что Россия и Туркмения будут совместными усилиями наращивать конструктивное взаимодействие на благо дружественных народов стран, а также в интересах упрочения безопасности и стабильности в Центральной Азии и Каспийском регионе.

До этого премьер-министр России Михаил Мишустин заявлял, что товарооборот между Россией и Туркменией увеличивается недостаточно быстрыми темпами.

Ранее в МИД России сообщили, что отмена виз между Россией и Туркменией не рассматривается.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами