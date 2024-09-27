Венгрия призвала Восток и Запад наладить диалог, чтобы уберечь мир

Востоку и Западу необходимо наладить цивилизованный диалог и найти путь к урегулированию конфликта на Украине, чтобы уберечь мир от необратимых последствий. Об этом ТАСС заявил глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, комментируя решение президента РФ Владимира Путина обновить ядерную доктрину страны.

Он подчеркнул, что сначала необходимо прекратить военный конфликт на Украине.

«Пока нет цивилизованного диалога между Востоком и Западом, пока продолжается война, будет сохраняться риск необратимого развития событий. Установление мира, восстановление диалога между Востоком и Западом в цивилизованном ключе может уберечь нас от последствий», — сказал он.

До этого президент Сербии Александар Вучич сообщил, что заявление Путина об изменении ядерной доктрины привлекло внимание на Генеральной Ассамблее ООН.

Владимир Путин накануне предложил внести ряд изменений в определения условий применения Россией ядерного оружия. Теперь предлагается рассматривать как совместное нападение агрессию против РФ со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерной страны. Что еще изменится в ядерной доктрине РФ — в материале «Газеты.Ru».

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Путин расширяет ядерную доктрину для противодействия агрессии Запада.