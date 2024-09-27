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В Киеве призвали ВСУ отступить из Угледара

Экс-спикер генштаба ВСУ Селезнев призвал ВСУ отступать из Угледара

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Libkos/AP

Украинской армии вскоре придется отступать из района города Угледар в ДНР из-за преимущества ВС РФ на направлении и нехватки артиллерии. Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил бывший спикер генштаба ВСУ Владислав Селезнев.

«Во-первых, тотальное преимущество вражеских сил и средств на этом участке фронта… Также нам не хватает артиллерии, чтобы вести эффективную контрбатарейную борьбу», — подчеркнул он.

В этой связи Селезнев предположил, что в скором времени украинскому командованию нужно будет принять непростое решение «об отходе на другие рубежи и позиции».

27 сентября военнослужащие группировки войск «Восток» сорвали попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) усилить позиции в районе Угледара и ряда населенных пунктов. По его словам, бойцы «Востока» пресекли действия двух инженерных групп противника в районе Луговского.

24 сентября российские войска зашли на окраины города Угледар, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Ранее в ВСУ заявили о критическом положении в районе Угледара.

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