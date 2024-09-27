Зеленский ознакомил Харрис со своим «планом победы»

Украинский лидер Владимир Зеленский представил кандидату на пост президента США от демократов Камале Харрис так называемый план победы. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава офиса Зеленского Андрей Ермак.

«Встреча с вице-президентом Камалой Харрис. Представили План победы Президента Владимира Зеленского», — сообщил он.

По данным британской газеты The Times, так называемый «план победы», который президент Украины Владимир Зеленский подготовил в преддверии официального визита в США, содержит четыре основных пункта. Одним из требований Киева к западным партнерам может стать предоставление гарантий безопасности. Кроме того, украинский лидер планирует убедить Вашингтон в необходимости продолжить операцию на территории Курской области и предоставить его стране некоторые виды современных вооружений. Еще одним пунктом «плана победы» стало продолжение финансирования Украины со стороны зарубежных союзников.

Ранее в США испугались последствий реализации «плана победы» Зеленского.