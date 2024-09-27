Венгрия хочет улучшить сотрудничество с Россией во всех сферах

Венгрия стремится к улучшению сотрудничества с Россией во всех сферах, которые не затронуты антироссийскими санкциями Запада. Об этом в беседе с ТАСС на полях Генассамблеи ООН заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

«Мы очень открыто говорим о нашем желании улучшить экономические отношения между Россией и Венгрией во всех сферах, которые не затронуты санкциями», - подчеркнул министр.

По словам Сийярто, Будапешту «не нравится» санкционный режимы против РФ, однако Венгрия вынуждена соблюдать отдельные европейские правила по санкциям.

До этого Сийярто назвал остановку Украиной транзита нефти «Лукойла» недружественным шагом. По словам Сийярто, ЕС не дал понять Украине, что нельзя ставить под угрозу энергетическую безопасность других стран — членов союза. Он добавил, что энергетическая безопасность носит первостепенный характер.

Ранее глава МИД Венгрии сравнил с шуткой расследования по «Северным потокам».