Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Конго просит помощи России в строительстве нефтяной инфраструктуры

Конго обратилось за помощью России для строительства нефтепродуктопровода

close
РИА «Новости»

Конго обратилось за помощью России для строительства нефтепродуктопровода и рассчитывает подписать соглашение с РФ в субботу, 28 сентября. Об этом РИА Новости сообщил министр углеводородов африканской республики Бруно Жан-Ришар Итуа.

«Мы подпишем соглашение по трубопроводу через два дня», — заявил Итуа в кулуарах Российской энергетической недели в Москве.

Строительство нефтепродуктопровода в Конго было одобрено в сентябре правительством России, реализацией проекта будет заниматься компания «ЗНГС-Прометей». При этом 90% вложений в проект будут российскими, а еще 10% — из средств конголезской национальной нефтяной компании.

До этого Россия и Узбекистан договорились о создании в республике учебного центра по подготовке кадров для нефтесервисной и строительной отраслей.

Центр создадут при поддержке ТПП ТО по инициативе ассоциации «Нефтегазовый кластер».

Ранее на форуме TNF обсудили стратегии развития ТЭК в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами