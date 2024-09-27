Конго просит помощи России в строительстве нефтяной инфраструктуры

Конго обратилось за помощью России для строительства нефтепродуктопровода и рассчитывает подписать соглашение с РФ в субботу, 28 сентября. Об этом РИА Новости сообщил министр углеводородов африканской республики Бруно Жан-Ришар Итуа.

«Мы подпишем соглашение по трубопроводу через два дня», — заявил Итуа в кулуарах Российской энергетической недели в Москве.

Строительство нефтепродуктопровода в Конго было одобрено в сентябре правительством России, реализацией проекта будет заниматься компания «ЗНГС-Прометей». При этом 90% вложений в проект будут российскими, а еще 10% — из средств конголезской национальной нефтяной компании.

До этого Россия и Узбекистан договорились о создании в республике учебного центра по подготовке кадров для нефтесервисной и строительной отраслей.

Центр создадут при поддержке ТПП ТО по инициативе ассоциации «Нефтегазовый кластер».

Ранее на форуме TNF обсудили стратегии развития ТЭК в России.