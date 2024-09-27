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Лавров указал на препятствия США для российской делегации в ООН

Лавров: США вновь нарушили Соглашение о Центральных учреждениях ООН

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МИД России

Соединенные Штаты вновь нарушили Соглашение о Центральных учреждениях ООН в отношении российской делегации. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, слова которого цитирует МИД России на своем сайте.

«Сложившаяся ситуация диктует необходимость скорейшего запуска Гутеррешем процедуры арбитража в отношении США», — заявил Лавров.

Эти соглашения были заключены в 1947 году, и определяли порядок предоставления места для штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке, а также о правилах доступа к ней дипломатов из стран-участников ООН.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров начал переговоры с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем на полях 79-й сессии Генассамблеи Организации Объединенных Наций.

Внешнеполитическое ведомство опубликовало фотографию, на которой Лавров и Гутерриш жмут друг другу руки. Никаких подробностей встречи не приводится.

Ранее Песков объяснил отказ Путина от поездки на Генассамблею ООН.

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