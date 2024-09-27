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Лавров призвал не втягивать ООН в «псевдомирные инициативы» по Украине

Лавров призвал не втягивать структуры ООН в «псевдомирные инициативы» по Украине

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Глава МИД России Сергей Лавров на встрече с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем призвал его не допускать втягивания представителей структур всемирной организации в «псевдомирные инициативы» по Украине. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства РФ.

В министерстве заявили, что Лавров «в очередной раз подчеркнул важность неукоснительного соблюдения руководством и всеми сотрудниками Секретариата ООН принципов беспристрастности и равноудаленности, в том числе применительно к преступлениям киевского режима». Он адресовал генсеку «настоятельный призыв не допускать втягивания представителей ооновских структур в политизированные псевдомирные инициативы в контексте украинского кризиса».

25 сентября Гутерриш сказал, что мир на Украине возможен на основе ООН и международного права.

5 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась от ведения переговоров по Украине, однако этот процесс должен происходить не на основе «эфемерных требований» Киева.

Ранее Путин предупредил, что будет в случае отказа Запада и Украины от российских условий мира.

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