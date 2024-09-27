Байден подписал временный бюджет

Президент Соединенных Штатов Джо Байден продлил финансирование правительства США, подписав временный бюджет. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

«Акт предусматривает ассигнования на 2025 финансовый год федеральным агентствам до 20 декабря 2024 года для продолжения проектов и деятельности федерального правительства», — указано в документе.

До этого палата представителей конгресса одобрила временный бюджет США, призванный избежать перебоев в финансировании правительства.

Отмечается, что документ поддержал 341 член палаты представителей, против высказались 82 законодателя. При этом во временный бюджет также включили $231 млн для увеличения финансирования Секретной службы после двух покушений на кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа.

Ранее сообщалось, что США в случае шатдауна могут потерять возможность оперативно помогать Украине.