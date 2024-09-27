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Лавров встретился с генсеком ООН в США

МИД РФ: Лавров проводит переговоры с генсеком ООН Гутерришем в Нью-Йорке

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МИД России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров начал переговоры с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем на полях 79-й сессии Генассамблеи Организации Объединенных Наций. Об этом сообщается в Telegram-канале МИД РФ.

Внешнеполитическое ведомство опубликовало фотографию, на которой Лавров и Гутерриш жмут друг другу руки. Никаких подробностей встречи не приводится.

11 сентября официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщала, что у главы дипведомства РФ в рамках Генассамблеи ООН запланировано несколько встреч, включая переговоры с Гутерришем.

10 сентября в Нью-Йорке стартовала 79-я сессия Генассамблеи Организации Объединенных Наций. Ключевым событием станет неделя высокого уровня, которая пройдет с 24 по 30 сентября с перерывом на 29 сентября. Российскую делегацию возглавил глава МИД Сергей Лавров, его выступление ожидается 28 сентября. В Кремле отмечали, что президент РФ Владимир Путин ежедневно контактирует с министром перед поездкой делегации в ООН.

Ранее Песков объяснил отказ Путина от поездки на Генассамблею ООН.

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