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Столтенберг признал, что США и РФ могли обсудить нерасширение НАТО

Столтенберг: Россия и США ранее могли обсудить вопрос расширения НАТО

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Yves Herman/Reuters

США и Россия могли в прошлом обсудить вопрос нерасширения НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, сообщает ТАСС.

«Обещало ли НАТО не расширяться? Я видел людей, которые говорили так. Но никогда такого обещания не было. Не было соглашения», — сказал генсек на семинаре Совета по международным отношениям в Соединенных Штатах.

По его словам, Вашингтон обсуждал такую возможность с Москвой в 1990 году, но эта дискуссия якобы проходила в рамках объединения Германии. При этом в соглашении по Германии отсутствовал пункт о том, что бывшая ГДР не может стать частью Североатлантического альянса, добавил Столтенберг.

В октябре 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что расширение НАТО за счет Украины создаст угрозу для РФ.

По его словам, для Российской Федерации очень важен внеблоковый статус Украины, Москва просит, чтобы ее услышали.

Глава государства также подчеркнул, что с момента обещания НАТО в 1991 году не расширяться на Восток прошло «пять волн» расширения альянса.

Ранее Столтенберг назвал главную причину расширения НАТО.

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