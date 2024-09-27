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Трамп захотел восстановить ядерную сделку с Ираном

Трамп заявил, что в случае победы на выборах восстановит ядерную сделку с Ираном

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Alex Brandon/AP

Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что в случае победы на предстоящих выборах он восстановит ядерную сделку с Ираном — из которой он вышел во время своего президентского срока в 2018 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-конференцию Трампа.

«Я бы сделал это <...> Мы должны заключить сделку, потому что последствия невозможны», — заявил Трамп.

Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе был заключен как соглашение между Россией, Францией, Германией, Британией, Соединенными Штатами и Ираном об ограничении ядерной программы Ирана взамен на отмену санкций. Однако в 2018 году Соединенные Штаты под руководством Дональда Трампа вышли из этого соглашения и восстановили антииранские санкции.

А с 2019 года, спустя ровно год после выхода США из СВПД, Иран объявил о поэтапном восстановлении процесса обогащения урана, и между Тегераном и Вашингтоном значительно обострились отношения.

До этого Трамп призвал власти США пригрозить Ирану.

Ранее иранские хакеры отправили людям Байдена непубличные материалы о кампании Трампа.

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Выборы в США — 2024
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