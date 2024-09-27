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Трамп обвинил Харрис во лжи

Трамп заявил, что Харрис солгала о работе в McDonald's

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Brian Snyder/Reuters

Кандидат от Республиканской партии на выборах президента Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что его соперник от Демократической партии, вице-президент Камала Харрис якобы солгала о работе в McDonald's. Об этом сообщает РИА Новости.

«Она там не работала. Она никогда не работала в McDonald's. Это была ложь», — заявил Трамп на встрече со своими сторонниками в Нью-Йорке.

Вице-президент Харрис на собственных предвыборных мероприятиях часто говорит о своем опыте работы в McDonald's.

До этого политолог, доцент кафедры американских исследований Санкт-Петербургского государственного университета Григорий Ярыгин заявил, что встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским может принести кандидатам в президенты Соединенных Штатов Камале Харрис и Дональду Трампу больше минусов, чем плюсов.

По мнению Ярыгина, внешняя повестка на сегодняшний день является вторичной для кандидатов в президенты США.

Ранее экс-советник Кучмы рассказал о разладе между Харрис и Зеленским.

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Выборы в США — 2024
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