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Пашинян рассказал, на что готова пойти Армения ради достижения мира с Азербайджаном

Пашинян заявил, что Армения готова изменить конституцию для достижения мира

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Илья Питалев/РИА Новости

Власти Армении готовы изменить конституцию республики ради достижения мира с Азербайджаном. Об этом заявил армянский премьер Никол Пашинян, выступая на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает ТАСС.

По его словам, если Ереван заключит мирный договор с Баку, то этот документ будет направлен в конституционный суд Армении для проверки соответствия его содержания основному закону страны.

«Если КС примет решение, что договор противоречит Конституции Армении, то мы окажемся в ситуации, когда во имя достижения мира будут необходимы конституционные изменения», — сказал глава кабмина республики.

26 сентября Пашинян сообщил, что Ереван предлагает Азербайджану подписать уже согласованные статьи мирного соглашения до проведения климатической конференции COP29, которая пройдет в Баку в ноябре этого года. По его мнению, это позволит создать стимулирующую среду для продвижения мирного процесса.

16 сентября армянский премьер заявил, что Ереван и Баку согласовали 80% текста мирного соглашения.

Ранее Пашинян рассказал, каким странам выгоден мир между Арменией и Азербайджаном.

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