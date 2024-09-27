Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ООН назвали условие для применения ядерного оружия в мире

Гросси допустил применение ядерного оружия в мире, если его получат больше стран

close
Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Расширение количества государств, обладающих ядерным оружием, может стать опасным для всего мирового сообщества, считает глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, передает ТАСС. По его словам, чем больше стран имеют данный тип вооружений, тем выше риски его применения.

«Представьте наш мир со всей напряженностью, где у пятнадцати, восемнадцати, двадцати стран есть ядерное оружие. Скорее всего, в таком случае ядерное оружие было бы использовано», — пояснил Гросси.

Он добавил, что в последнее время ряд государств в мире занимаются нормализацией разговоров об атомных вооружениях и их получении. Гросси подчеркнул, что цель МАГАТЭ — помешать воплощению сценариев подобного рода.

Накануне Владимир Путин предложил изменить условия применения Россией ядерного оружия. В том числе предлагается рассматривать как совместное нападение агрессию против РФ со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерной страны. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Совфеде допустили попытки спровоцировать Россию на применение ядерного оружия.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами