В ООН назвали условие для применения ядерного оружия в мире

Расширение количества государств, обладающих ядерным оружием, может стать опасным для всего мирового сообщества, считает глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, передает ТАСС. По его словам, чем больше стран имеют данный тип вооружений, тем выше риски его применения.

«Представьте наш мир со всей напряженностью, где у пятнадцати, восемнадцати, двадцати стран есть ядерное оружие. Скорее всего, в таком случае ядерное оружие было бы использовано», — пояснил Гросси.

Он добавил, что в последнее время ряд государств в мире занимаются нормализацией разговоров об атомных вооружениях и их получении. Гросси подчеркнул, что цель МАГАТЭ — помешать воплощению сценариев подобного рода.

Накануне Владимир Путин предложил изменить условия применения Россией ядерного оружия. В том числе предлагается рассматривать как совместное нападение агрессию против РФ со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерной страны. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Совфеде допустили попытки спровоцировать Россию на применение ядерного оружия.