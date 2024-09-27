В Белом доме высказались по поводу «плана победы» Зеленского

«План победы», предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским, является набором инициатив и целей, который Вашингтону и Киеву предстоит глубже изучить в ближайшие недели. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, пишет РИА Новости.

«Говоря общими словами, он содержит набор инициатив, шагов и целей», — сказал он.

По словам Кирби, Зеленский и президент США Джо Байден встретятся 12 октября в Германии, где обсудят «план победы».

По данным британской газеты The Times, так называемый «план победы», который Зеленский подготовил в преддверии официального визита в США, содержит четыре основных пункта. Одним из требований Киева к западным партнерам может стать предоставление гарантий безопасности. Кроме того, украинский лидер планирует убедить Вашингтон в необходимости продолжить операцию на территории Курской области и предоставить его стране некоторые виды современных вооружений. Еще одним пунктом «плана победы» стало продолжение финансирования Украины со стороны зарубежных союзников.

Ранее в Госдуме заявили, что план победы Украины не впечатлил США из-за недоверия Зеленскому.