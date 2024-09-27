В США заговорили о территориальных уступках со стороны Украины

Власти Украины сами будут принимать решение о том, как закончится их конфликт с Россией, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС. По его словам, Киеву придется определиться, в том числе с возможными территориальными уступками.

«Если там есть какое-то пространство для торга, то это должно оставаться на усмотрение [украинского лидера Владимира] Зеленского <...> Мы не сидим с картами Украины и маркерами и не придумываем альтернативные сценарии, что мы может могли бы убедить Зеленского обменять это на то. Мы не участвуем в таких играх. Зеленскому решать условия и обстоятельства того, когда и как закончится эта война, как это должно произойти», — пояснил Кирби.

Он добавил, что в случае появление «пространства для торга» в территориальных вопросах, то какое именно оно будет тоже решит Зеленский. Кирби подчеркнул, что президент США Джо Байден и его администрация не собираются давать властям Украины какие-либо указания по этому поводу.

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