Большинство жителей Германии хотят завершения российско-украинского конфликта путем переговоров, заявила депутат немецкого парламента от партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» Севим Дагделен. Об этом сообщается в X (ранее Twitter) политика.

Дагделен подчеркнула, что относительное большинство жителей Германии выступают против американских ракет на территории ФРГ для атак по России.

Накануне министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин готов стать главной опорой сдерживания России на континенте и намерен развернуть на территории Литвы полноценную военную бригаду до 2027 года.

6 сентября немецкий министр обороны Борис Писториус рассказал, что Германия планирует в сотрудничестве с Данией и Нидерландами отправить на Украину дополнительную партию танков Leopard 1A5. 16 сентября он сообщил, что германские власти передадут Украине самоходные артиллерийские установки (САУ) Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000) в ближайшее время.

Ранее Европу призвали отказаться от «мирного мышления» по Украине.