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Нидерланды придумали, как изменить СБ ООН

Нидерланды предложили расширить состав Совбеза ООН за счет включения Африки

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Eduardo Munoz/Reuters

Нынешний состав Совета Безопасности ООН не соответствует современным реалиям, считает премьер-министр Нидерландов Дик Схоф, передает ТАСС. Выступая на неделе высокого уровня 79-й сессии Генассамблеи организации он заметил, что Амстердам выступает за изменение списка постоянных членов Совбеза — на данный момент это США, Россия, Китай, Великобритания и Франция.

«Места должны быть лучше распределены географически, чтобы сохранить легитимность, силу и жизнеспособность ООН. По крайней мере, с постоянным африканским представительством. Это задача для всех нас», — пояснил Схоф.

Он добавил, что Нидерланды одобряют инициативы, которые могут дать возможность для изменения Совбеза ООН. Схоф подчеркнул, что пока ключевой орган организации не отражает действительность XXI века.

Вопрос реформы ООН остается нерешенным многие годы из-за разницы взглядов участников организации, в особенности постоянных членов Совбеза. Например, США предлагают расширить Совет Безопасности за счет Японии, Германии, Индии и Бразилии, когда Россия выступает за включение африканских государств.

Раннее в России предупредили об «искусственном форсировании» реформы Совбеза ООН.

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