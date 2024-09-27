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Приговор Байдену-младшему перенесли на время после выборов президента США

Приговор Хантеру Байдену за незаконное хранение оружия перенесли на 12 декабря

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Visar Kryeziu/AP

Приговор сыну американского президента Хантеру Байдену за незаконное хранение оружия перенесли на 12 декабря 2024 года — к этому моменту уже будут подведены итоги выборов президента. Об этом сообщает телекомпания ABC со ссылкой на постановление суда.

Этим летом, 11 июня, жюри присяжных признало сына американского президента виновным по всем трем пунктам обвинения, которое выдвинул американский минюст. В частности, Хантера Байдена обвиняют в том, что в 2018 году, при покупке револьвера Colt Cobra, он в письменной форме солгал, заявив, что не принимает наркотики — а продажа оружия наркоманам строго запрещена. Еще одним пунктом обвинения Байдена-младшего является нарушение запрета на владение оружием, будучи наркозависимым.

Совокупно, по всем трем статьям, по которым проходит дело Хантера Байдена, сыну американского президента может грозить 25 лет лишения свободы.

До этого Хантер Байден признал вину по всем девяти пунктам обвинения в деле о неуплате налогов.

Ранее экс-информатор ФБР заявил, что получал от России компромат на Хантера Байдена.

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