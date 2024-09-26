На Западе предсказали скорое изменение подхода к Украине

Западные государства в ближайшее время могут поменять подход к украинскому вопросу, пишет Euractiv. По информации издания, по обе стороны Атлантики начнут чаще говорить о необходимости мирного урегулирования конфликта.

«Ожидаем, что разговоры о необходимости вступления Украины в мирные переговоры участятся в ближайшие несколько недель», — отмечают источники.

Как указывает Euractiv, смещение вектора в пользу мирных переговоров наблюдается на фоне приближения выборов в США. Издание подчеркивает, что на Западе сомневаются в способности Киева реализовать так называемый «план победы» до голосования и не исключают необходимость договариваться уже с кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом, а не администрацией президента США Джо Байдена.

«Одна из версий заключается в том, что членство Украины в НАТО может быть предложено Киеву как единственный достижимый вариант в рамках возможного компромисса <...> это мог бы поддержать Трамп, выступающий за завершение конфликта», — резюмируется в материале.

Ранее в США констатировали исчезновение Украины.