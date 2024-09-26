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Польша обвинила Украину в затягивании дела о Волынской резне

МИД Польши заявил о проблеме в расследовании Волынской резни из-за Украины

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Shutterstock

Власти Украины мешают продвижению расследования событий Волынской резни, считают в МИД Польши, передает РИА Новости. По мнению ведомства, Киев затягивает некоторые процедуры со своей стороны.

«Вопрос поиска и эксгумации польских жертв на Украине остается нерешенной проблемой. Она имеет большой потенциал для негативного влияния на наши отношения», — говорится в сообщении ведомства.

Как пояснили в МИД Польши, проблемы в отношениях с Киевом по этому треку не означают, что Варшава отказывается от поддержки Украины, в том числе ее пути в Евросоюз. При этом ведомстве подчеркнули, что готовность украинской стороны говорить о Волынской резне и признавать факты можно рассматривать как один из элементов европейской идентичности.

Тема Волынской резни продолжает оставаться причиной напряженности между Польшей и Украиной. Польша требует, чтобы Украина признала свою ответственность за эти события и эксгумировала жертв, заявляя, что без этого не поддержит ее вступление в Европейский Союз. В свою очередь, Киев хочет, чтобы Варшава также почтила память украинцев, пострадавших в результате насильственного переселения в 1947 году.

Ранее в Польше напомнили Украине о сотрудничестве с Гитлером.

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